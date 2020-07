Kryminalni z bydgoskiego Śródmieścia zatrzymali dwóch braci podejrzanych o kradzież słynnej szarfy za drużynowe wicemistrzostwo Polski na żużlu z 1953 roku. Policjanci odzyskali też skradzione mienie. Do namierzenia sprawców przyczyniła się między innymi publikacja wizerunków mężczyzn.

Do zdarzenia doszło blisko dwa tygodnie temu (19.07.2020) podczas wystawy zorganizowanej na terenie Opery Nova przy ulicy Focha 5 w Bydgoszczy. Wówczas została skradziona szarfa za drużynowe wicemistrzostwo Polski na żużlu z 1953 roku. Dla właściciela była to przede wszystkim bardzo cenna sentymentalnie rzecz uwieczniająca sukces sportowego wydarzenia.Na szczęście całą sytuację zarejestrowały kamery monitoringu budynku. Na nagraniu widać jak jeden z młodych mężczyzn odwiedzających wystawę, ubrany w niebiesko-białą koszulkę i jasne krótkie spodenki, wykorzystując moment nieuwagi odwiedzających, zabrał szarfę z manekina i schował pod koszulkę. Po czym z innymi dwoma osobami wyszedł z budynku. Pokrzywdzony sprawę zgłosił policjantom z bydgoskiego Śródmieścia.Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni, którzy zabezpieczyli i przeanalizowali nagranie z monitoringu. Następnie postanowili opublikować wizerunek sprawcy oraz osób, mogących mieć związek z przestępstwem. To przyniosło natychmiastowy efekt.Dzisiaj (30.07.2020) funkcjonariusze namierzyli podejrzewanych. Po południu zatrzymali do sprawy dwóch braci. 31 i 23-latek nie mieli przy sobie skradzionej szarfy. Okazało się, że jest ona w posiadaniu ich kolegi. Policjanci odzyskali skradzione mienie. Bracia zostali doprowadzeni do komisariatu na bydgoskim Śródmieściu. Tam śledczy na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili im zarzuty dotyczące kradzieży, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.