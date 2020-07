Prawie półtorakilometrowy łącznik między Marulewską a Szymborską w Inowrocławiu oficjalnie otwarty. To jedno z najważniejszych przedsięwzięć drogowych w mieście.

Nowo otwarta inwestycja usprawni komunikację wewnątrz Inowrocławia. Dzięki łącznikowi szybciej będzie można dojechać z Rąbina na osiedle Piastowskie. Bariery zakazujące wjazdu przesunęli i uroczyście łącznik otworzyli prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, wójt gminy Tadeusz Kacprzak i marszałek województwa Piotr Całbecki.Budowa łącznika ulic Marulewskiej i Szymborskiej oraz towarzyszący jej remont ulicy Długiej to jedne z większych inwestycji drogowych w Inowrocławiu. Przedsięwzięcie pozwoliło na zwiększenie dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych, położonych na terenie miasta (w rejonie ulic Józefa Kościelskiego i Szymborskiej). Całkowita wartość inwestycji to ponad 21 milionów złotych, z czego ponad 17 mln zł pochodzi z UE.Długość wybudowanej drogi to 1,4 kilometra, długość przebudowanych ulic to ponad 1 kilometr. Oprócz prac budowlanych na tym terenie wykonano również roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowaniem zieleni, budową nowych chodników, ścieżki rowerowej i oświetlenia.