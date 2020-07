- Trzymamy rękę na pulsie - mówi wojewoda kujawsko-pomorski o sytuacji epidemicznej. W czwartek zanotowano w kraju 615 nowych przypadków koronawirusa, to rekordowy dzienny wzrost. Na Kujawach i Pomorzu mamy dziewięć nowych przypadków.

Wśród nowych zakażonych jest pięć osób z Bydgoszczy, jedna z Torunia i trzy z powiatu toruńskiego. - Sytuacja w naszym regionie, w porównaniu z innymi, jest cały czas stabilna. W tej chwili jest około 80 osób, które czynnie przechodzą Covid-19 – mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. - Cały czas wykonujemy około 1000 badań dziennie oraz robimy badania przesiewowe w DPS-ach, bo to jest ten obszar, na który cały czas zwracamy uwagę. Oczywiście przygotowujemy się również do sezonu jesiennego, który zawsze sprzyjał przeziębieniom i grypom, mającym bardzo podobne objawy do koronawirusa. Jesteśmy przygotowani również na trudniejsze warianty – dodaje.W ostatnich dniach ognisko koronawirusa stwierdzono w podtoruńskiej Brzozówce. Po zorganizowanej tam „osiemnastce” zakażenie Covid-19 stwierdzono już u 14 osób, w tym trzech pracowników toruńskiego MOPR. Koronawirusa ma także dziewczynka z przedszkola w Brzozówce, co spowodowało konieczność zamknięcia placówki i przebadania pozostałych dzieci oraz pracowników.