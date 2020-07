Starsze, schorowane i samotne osoby mogą liczyć na pomoc sąsiadów. Ci skoszą trawę, przytną żywopłot, wypiją z nimi kawę - wszystko w ramach akcji „Mieszkańcy Osowej Góry Pomagają Sobie Wzajemnie” w Bydgoszczy.

To inicjatywa Fundacji „Będziem Polakami” i Rady Osiedla na Osowej Hórze. - Nasza inicjatywa funkcjonuje od niedawna, ale jesteśmy już po pierwszych akcjach pomocowych - mówi Radosław Ginther. - Mamy taką panią, która jest samotna. Mąż jej umarł, rodzice umarli, sama mieszka i jest schorowana. Poprosiła nas o pomoc, więc jesteśmy. Kosiarka była zepsuta, wziąłem do naprawy, przywieźli ją dzisiaj. Pomagamy, jak możemy.- Fundacja „Będziem Polakami” działa od kilku lat, robiliśmy różne rzeczy. Jak się zaczęła cała pandemia, był taki moment, że ludzie z jednej strony naprawdę potrzebowali pomocy, z drugiej - nie wiedzieli, jak jej udzielać, wtedy wymyśliliśmy ten projekt – tłumaczy Paweł Skutecki. - Dzisiaj mamy trochę inną sytuację, bo już wyszliśmy z domu, ale my nie odpuszczamy. Działamy tak naprawdę drugi tydzień, a są wiadomości od mieszkańców – samotnych, starszych, że zapraszają nas na kawkę czy mają problemy np. z koszeniem trawy. Dzwonią i piszą prosząc o pomoc. Mamy też dużo zgłoszeń od ludzi, którzy chcą się dołączyć i pytają w czym mogą pomóc.W ramach akcji wolontariusze służą też pomocą duchową i psychologiczną. Informacje dotyczące akcji można znaleźć na Facebooku. Wystarczy wpisać „Mieszkańcy Osowej Góry Pomagają Sobie Wzajemnie”. Obecnie do mieszkańców kolportowane są też ulotki.