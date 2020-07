Mieszkańcy Włocławka nie płacą podatku od psów, nie dbają o regularne szczepienia i wyprowadzają zwierzęta bez smyczy - wynika z kontroli strażników miejskich.

W lipcu strażnicy z posterunku Śródmieście we Włocławku przeprowadzili blisko 70 takich kontroli. Sprawdzają między innymi, czy psy są zaszczepione i czy właściciele sprzątają po czworonogach. Uchybień jest sporo - 32 osoby zostały pouczone, 10 dostało mandaty, było też kilka wniosków o ukaranie do sądu. Kary posypały się głównie za niesprzątanie po psach. To we Włocławku wciąż duży problem.- Wielu właścicieli nie dopełnia obowiązku zaszczepienia psa, wynikającego z ustawy. Ciągle zdarzają się przypadki niesprzątania po psach, co jest najgorszym z przewinień, bo te nieczystości nie znikają, tylko zalegają przez dłuższy czas – mówi starszy inspektor straży miejskiej Dariusz Rębiałkowski. - Tacy właściciele powinni liczyć się z mandatem, bądź skierowanie sprawy do sądu – dodaje.Strażnicy miejscy na razie skontrolowali właścicieli psów w Śródmieściu, zapowiadają jednak, że dotrą także na inne osiedla.