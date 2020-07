Policjanci z Włocławka zatrzymali matkę i dwie córki poszukiwane listami gończymi przez sądy i prokuratury w całym kraju. Kobiety wyłudzały pieniądze na aukcjach internetowych.

Zatrzymane kobiety to siostry w wieku 35 i 38 lat oraz ich 59-letnia matka. Siostrom przedstawiono łącznie około 300 zarzutów dotyczących oszustw. Z kolei 59-latka, poszukiwana dla celów prawnych przez sąd i prokuratury z innych miast, najprawdopodobniej usłyszy tam wkrótce zarzuty. Zdaniem śledczych sprawa jest rozwojowa i możliwe, że kobiety odpowiedzą także za inne przestępstwa.Matka i córki wyłudzały pieniądze, wystawiając nieistniejące towary na aukcjach internetowych. Były to artykuły różnego typu, od mebli ogrodowych po artykuły spożywcze. Zysk z aukcji wpływał na wiele rachunków bankowych założonych przez obie kobiety na fałszywe dane osobowe. W wyniku oszustw pokrzywdzonych zostało około 300 osób z całej Polski, a ponad 50 prokuratur z kraju wszczęło wobec nich poszukiwania. Kobiety ścigane były także listami gończymi do odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniej dokonane oszustwa, wydanymi przez sądy z różnych województw.Matkę i siostry trudno było namierzyć, bo podawały różne adresy w całym kraju. Okazało się, ze od ponad roku mieszkały z matką w domu we Włocławku i przez 12 miesięcy nie opuszczały posesji. Stare śmieci i zasłonięte okna sugerowały, ze nikt tam nie mieszka, tymczasem dom był dobrze obwarowaną twierdzą.