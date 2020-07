Kilkumetrowa rzeźba z wikliny powstaje na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej. Wyplatają ją studenci architektury wnętrz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

Projekt jest realizowany z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Bydgoszcz. Został dofinansowany przez miasto w ramach konkursu „Bydgoszcz jest Polska -1920”. Nad rzeźbą pracuje kilkuosobowa grupa studentów pod opieką dr Piotra Tołoczko i Agnieszki Walther.- Codziennie pracujemy od 8:00 do 21:00 z przerwą. To praca fizyczna, ale w dobrym towarzystwie czas szybko mija – opowiadają studenci. - To forma abstrakcyjna – niektórzy już widzieli w naszej rzeźbie statek, rybę, Arkę Noego. Każdy widzi, co chce – dodają.Efekt ich działań będzie można zobaczyć w sobotę (1 sierpnia). Rzeźba będzie miała dwa metry wysokości, osiem metrów średnicy. Do jej zrobienia potrzebne było sześć ton wikliny.