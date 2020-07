Ile na nowy dworzec czekają włocławianie? Za długo!

Włocławek wreszcie będzie miał nowy dworzec kolejowy. Polskie Koleje Państwowe czekają na pozwolenie na budowę. Wniosek jest procedowany w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Ogłoszenie przetargu na prace planowane jest na październik.

O nowym dworcu PKP we Włocławku mówi się od dawna. W ostatnich miesiącach powstało kilka projektów, jednak mieszkańcom nie bardzo się one spodobały. Ten, który ma być realizowany, na razie owiany jest tajemnicą. Rąbka tej tajemnicy uchylił zastępca prezydenta miasta Krzysztof Kukucki.– Miasto bardzo aktywnie uczestniczyło w tych pracach projektowych, wzbogaciliśmy funkcjonalność tego budynku. Decyzją prezydenta Włocławka, Marka Wojtkowskiego, w tym miejscu znajdować się będzie Wydział Komunikacji. PKP mając taką wiedzę projektowało dużo większy budynek niż są faktyczne potrzeby PKP – dodał Krzysztof Kukucki.Stary budynek dworca PKP zostanie rozebrany. Na jego miejscu stanie nowy, który wyglądem ma nawiązywać do centrum przesiadkowego dla autobusów. Prace mają ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku.Jutro rozpocznie się remont nawierzchni drogowej i kolejowej przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kaliskiej. Potrwa dwa tygodnie. W tym czasie przejście będzie zamknięte. Piesi i rowerzyści będą musieli korzystać z tunelu pod dworcem.