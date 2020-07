Bił i kopał, zamykał w mieszkaniu, kazał jeść z podłogi i poił alkoholem. Jest akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Włocławka, który ze szczególnym okrucieństwem znęcał się nad dziećmi i żoną. Najstarsze z dzieci miało 8 lat, najmłodsze 18 miesięcy.

O sprawie rodziny z ul. Jesionowej we Włocławku w styczniu mówiła cała Polska. Do włocławskiego szpitala trafili dwaj chłopcy w wieku 6 i 7 lat. Jeden miał złamaną rękę, drugi nogę. Obrażenia wskazywały na pobicie. Ojciec dzieci 33-letni Sławomir S. usłyszał zarzuty związane ze znęcaniem się nad rodziną ze szczególnym okrucieństwem i uszkodzeniem ciała dwójki dzieci. Teraz Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie. W toku śledztwa okazało się, że Sławomir S. znęcał się nad rodziną przez 6 lat.- Poniżał, zamykał drzwi, uniemożliwiając wyjście z mieszkania, wielokrotnie groził im pobiciem i pozbawieniem życia, wielokrotnie uderzał dzieci ręką i różnymi przedmiotami, poił alkoholem. W stosunku do żony rzucał w nią różnymi przedmiotami i szarpał, popychał uderzał, gryzł, dusił, a ponadto kazał jeść z podłogi i spać na podłodze - wylicza Arkadiusz Arkuszewski, zastępca prokuratora rejonowego we Włocławku.Oskarżony częściowo przyznał się do stawianych mu zarzutów. Grozi mu do 10 lat więzienia.