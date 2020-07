Zakończenie realizacji medycznego pakietu stulecia oraz programu modernizacji dróg, zapewnienie opieki senioralnej dla wszystkich potrzebujących czy utworzenie Instytutu Czochralskiego - to tylko kilka działań wpisanych do projektu nowej strategii województwa do roku 2030.

W toruńskim Dworze Artusa rozpoczęły się oficjalne konsultacje dokumentu, który stanie się podstawą w staraniach o pieniądze unijne w nowej perspektywie.- Chcemy przyspieszenia w sferze gospodarczej, społecznej i ekologicznej - podkreślał marszałek województwa Piotr Całbecki.- Naszym ambitnym celem jest to, aby spróbować do 2030 roku być regionem, który jest niemal samowystarczalny pod względem energetycznym, żebyśmy nie musieli kupować „brudnej” energii i zużywali tyle energii, ile jej wytworzymy w produkcji ekologicznej. Oczywiście czyste powietrze, no i to, co jest absolutnym priorytetem - dbałość o gospodarkę wodną. Musimy wesprzeć środowisko poprzez zatrzymanie i oczyszczenie wód naturalnych - powiedział Piotr Całbecki.- To jest dokument, który będzie dotyczył nas wszystkich przez kolejną dekadę, jest on bardzo ważny dla rozwoju całego województwa, dlatego warto poświęcić czas po to, aby się z nim zapoznać - dodał Adam Stańczyk z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.Konsultacje potrwają do 3 września.Marszałek potwierdził także, że strategia przewiduje powstanie jednego bydgosko-toruńskiego ZIT-u, ale z dwoma obszarami funkcjonalnymi - osobno dla Bydgoszczy i dla Torunia. To pozwoli stolicom regionu realizować projekty z najbliższymi sąsiadami, a jednocześnie wdrażać inwestycje o znaczeniu ogólnoregionalnym.