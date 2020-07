Urodzinowa impreza z koronawirusem w pakiecie

Ponad 20 osób zakażonych, ponad 400 osób objętych kwarantanną to efekt osiemnastki w podtoruńskiej Brzozówce. Fot. Pixabay.com

Duże ognisko koronawirusa wśród młodych ludzi w podtoruńskiej Brzozówce. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK zachorowali uczestnicy imprezy urodzinowej.

11 osób zakażonych, 45 osób objętych kwarantanną to efekt osiemnastki w podtoruńskiej Brzozówce. Jedna osoba trafiła do szpitala, jedna do izolatorium.Jedną z zakażonych osób jest pracownica toruńskiego MOPR-u, w konsekwencji budynki instytucji przy ul. Słowackiego zostały zamknięte i zdezynfekowane, a ponad 60 osób zostanie poddanych testom na COVID-19.- Jest duża grupa objęta kwarantanną. Sanepid podjął wszystkie niezbędne działania. Jak się okazuje nie tylko osoby starsze są narażone na zakażenie - powiedział starosta toruński Marek Olszewski.Postępowaniem epidemiologicznym objęto zarówno uczestników imprezy, jak i ich rodziny.- Imprez należy raczej unikać. Maseczki zawsze w takich sytuacjach są obowiązkowe, obowiązkowy jest dystans. Jeżeli tych zasad się przestrzega ryzyko jest mniejsze. Organizowanie większych imprez towarzyskich niestety, ale zawsze niesie z sobą ryzyko - dodał Marek Ostrowski.Osiemnastka w Brzozówce odbyła się 11 lipca.