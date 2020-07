Trzy komisje, w sprawie zalanych ulic w mieście, problemów z oświetleniem ulicznym i kłopotów śmieciowych, zostały powołane podczas ostatniej sesji.

Ich powstania chciał klub PiS. Większość w komisjach ma jednak rządząca w mieście Koalicja Obywatelska. Dziś odbyły się pierwsze posiedzenia dwóch komisji. W programie wybór przewodniczącego i zastępcy. Doszło awantury.Pierwsza spotkała się w Ratuszu komisja do spraw podtapianych ulic. Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca bydgoskiej Rady Miasta Monika Matowska-Gulczyńska, która na przewodniczącego komisji zaproponowała Andrzeja Młyńskiego z PiS. Ten jednak nie wyraził na to zgody, zaczęła się kłótnia.– Na przewodniczącego zgłaszamy przedstawiciele PO czy KO, czy jak się tam państwo nazywacie. Państwo jesteście większością i rozumiem, że to państwo będziecie kreować co się w tej komisji będzie działo, natomiast jak najbardziej funkcję wiceprzewodniczącego przejmie przedstawiciel naszego klubu – powiedział Jerzy Miskuś z PiS.– Przypominam, że się nazywamy klubem radnych Koalicji Obywatelskiej i myślę, że radni powinni to wiedzieć. Państwo wnioskowaliście o powołanie tej komisji, więc dziwię się, że nie chcecie przewodniczyć jej pracom – powiedziała przewodnicząca Rady Miasta Monika Matowska.– Jestem zdziwiony słowami radnych PiS, którzy wnioskowali o te sesję, przez półtora roku mamią opinie publiczną, że nie przewodniczą w żadnych komisjach, nie mogą nic robić dla miasta, są eliminowani przez radnych Koalicji Obywatelskiej, a teraz gdy chcemy rozwiązać kolejne, bardzo ważne problemy dla miasta i proponujemy, żeby to radni PiS się tym zajęli, to teraz tchórzą i nie chcą podjąć wyzwania – powiedział radny Jakun Mikołajczak z KO.– Słów jak tchórze, to bym nie używał, bo to nie przystoi radnemu, a w wypowiedzi pana jest bardzo dużo ironizmu i pewnej perfidii – powiedział radny Andrzej Młyński z PiS.Ostatecznie Andrzej Młyński, wbrew swojej woli został przewodniczącym komisji.Przewodniczącym komisji ds. problemów z oświetleniem ulicznym został Jan Gaul z PiS, którego nie było na posiedzeniu. Na komisjach, głosami Koalicji Obywatelskiej, zdecydowano także, że nie będzie zastępców komisji. Po południu odbędzie się jeszcze posiedzenie komisji do spraw problemów śmieciowych.