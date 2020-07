Jeszcze kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na krajowej 5 w powiecie nakielskim. Na odcinku między Kołaczkowem a Szkocją przewróciła się cysterna z mlekiem.

21-letniemu kierowcy i pasażerowi nie stało się nic poważnego, ale samochód zablokował trasę. - Część mleka wyciekła na drogę - relacjonuje Sławomir Murawski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle.– Musi dojechać samochód z firmy, który odpompuje resztę mleka do innej cysterny. Dopiero później można stawiać samochód na koła. Akcja potrwa kilka godzin – powiedział Sławomir Murawski.Wprowadzono objazdy. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają szubińscy policjanci. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód osobowy podczas wyprzedzania zajechał drogę jadącej w stronę Bydgoszczy cysternie. Kierowca ciężarówki, aby uniknąć zderzenia z osobówką, zjechał częściowo na pobocze, przez co doszło do przewrócenia cysterny.