W niedzielę, kilkanaście minut po 22.00, na DW254 w miejscowości Antoniewo, doszło do wypadku. Samochód osobowy uderzył w bok przyczepy ciągnika rolniczego, który przejeżdżał w poprzek drogi. Na przyczepie transportowane były baloty słomy.

Autem podróżowała czteroosobowa rodzina. Rodzice wraz z dwójką dzieci trafili do szpitala. Wstępnie ich obrażenia nie zostały uznane za poważne. W akcji ratowniczej udział brali strażacy z JRG Żnin, OSP Łabiszyn, Ochotnicza Straż Pożarna Lubostroń oraz OSP Brzoza.Wstępnie za sprawcę zdarzenia uznano kierowcę ciągnika rolniczego. Wykonując manewr nie ustąpił on pierwszeństwa przejazdu samochodowi osobowemu, co zakończyło się zderzeniem. Droga zablokowana była przez kilka godzin.