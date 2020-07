Zamieszanie z wypłatą wynagrodzeń za pracę w komisjach wyborczych w Bydgoszczy. Kwota diet nie zgadza się z pełnioną w komisji funkcją. Jedne osoby dostały niższe wynagrodzenia niż powinny, inne wyższe.

Nieprawidłowości potwierdza koordynator zespołu ds. wyborów w Bydgoszczy. Agnieszka Jędrzejczak tłumaczy, że sprawa jest wyjaśniana i wszystko wskazuje na to, że zawinił system informatyczny.– Nastąpiło pewne zdarzenie na gruncie informatycznym przy przekształcaniu plików jeden w drugi, przy eksporcie danych. Konsekwencją są nierówne diety w związku z pełniona funkcją - powiedziała Agnieszka Jędrzejczak.W Bydgoszczy było ponad 200 komisji i wiadomo, że każdej z nich pojawił się błąd.– W poszczególnych komisjach było od 7 do 11 osób. Zazwyczaj ta zmiana dotyczy dwóch osób, ale zdarza się, że i trzech. To będzie wyrównane po analizie i wyjaśnieniu – dodała Agnieszka Jędrzejczak.Do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nie wpłynęły dotychczas sygnały o nieprawidłowościach w zakresie wypłaty diet członkom komisji wyborczych z innych miast czy gmin w regionie.Dieta za pracę w komisji wynosiła 1000 złotych dla przewodniczących komisji, 800 złotych dla zastępcy przewodniczącego i 700 złotych dla zwykłych członków komisji. Stawki dotyczą pracy przy dwóch turach wyborów.