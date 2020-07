W sobotę (25 lipca) obchodzimy święto bezpiecznego kierowcy. Z tej okazji już w piątek policjanci chcieli przemówić do wyobraźni kierowców i zachęcić ich do bezpiecznej jazdy.

Do nietypowych „kontroli drogowych" zatrzymywali samochody m.in. na ul. Armii Krajowej w Bydgoszczy. Jak tłumaczy st. asp. Remigiusz Rakowski z wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, główne przyczyny wypadków pozostają niezmienne - to nadmierna prędkość, nieostrożne wyprzedzanie i nieustępowanie pierwszeństwa. - Jeździmy zdecydowanie za szybko, nie tylko kierowcy, ale także piesi i rowerzyści wypełniają wykroczenia. Chcemy dotrzeć do jak największej ilości osób, być może ktoś po rozmowie z nami zastanowi się: „po co się tak śpieszę" i dzięki temu uratujemy mu życie.O kierowcach pamięta także Kościół. Z okazji dnia ich patrona - św. Krzysztofa, w niedzielę (26 lipca) księża będą święcić samochody i modlić się o bezpieczeństwo na polskich drogach.