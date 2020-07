300 bohaterów dziennie - tylu średnio potrzebują kujawsko-pomorskie szpitale, by móc zaopatrzyć się w wystarczającą ilość krwi.

W przyszłym tygodniu do ruchu zostanie oddana druga jezdnia. To bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia kierowców, dwa skrzyżowania zostały przebudowane na ...

W bydgoskim sądzie rozpoczął się proces bydgoskiego radnego oskarżonego o kradzież banerów Komitetu Obrony Demokracji. Bogdan Dzakanowski nie przyznał się do ...

Pat w dyskusji o drodze dojazdowej do Złej Wsi (gmina Dobrcz). Właściciel jednej z posesji, zagrodził przejazd do domów i pól części mieszkańców.

„Stop dla nielegalnego poboru wody i nielegalnego zrzutu ścieków” to akcja rozpoczęta w Gminie Jeżewo.

Jedno nowe zakażenie koronawirusem (to mieszkanka powiatu toruńskiego) i jeden zgon osoby chorej na COVID-19 w naszym regionie - poinformowało w czwartek 23 l ...

2020-07-23, godz. 09:58

To już jest pewne, grudziądzki dworzec zmieni się nie do poznania. Do roku 2023 budynek z lat 60 tych ubiegłego wieku przejdzie generalny remont.

» więcej