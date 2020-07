W wakacje potrzebna jest krew! Jak co roku można pomóc innym

300 bohaterów dziennie - tylu średnio potrzebują kujawsko-pomorskie szpitale, by móc zaopatrzyć się w wystarczającą ilość krwi. Fot. Archiwum

W okresie wakacyjnym jej zapasy znajdują się na wyczerpaniu. O dzielenie się lekarstwem, którego nie da się wyprodukować, zaapelowało już Narodowe Centrum Krwi. Choć w związku z pandemią w punktach pobrań obowiązują dodatkowe przepisy sanitarne, nie ma się czego bać - mówili dziś honorowi krwiodawcy z Bydgoszczy.– Pomoc jest zawsze potrzebna, jak wszędzie słyszymy, krwi nie da się wyprodukować. Ja regularnie krew oddaję. Tutaj są spełnione wszelkie normy, dezynfekowane jest wszystko na bieżąco, więc nie ma się czego bać. Kiedyś córka znalazła się na oddziale onkologicznym, to było takim dużym bodźcem do pomocy dzieciom, mnie to wiele nie kosztuje – mówią krwiodawcy.Szczegółowe informacje na temat czasu i miejsca poborów krwi, a także tego, której grupy aktualnie brakuje, znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.