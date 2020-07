W przyszłym tygodniu do ruchu zostanie oddana druga jezdnia. Fot. Nadesłane W przyszłym tygodniu do ruchu zostanie oddana druga jezdnia. Fot. Nadesłane W przyszłym tygodniu do ruchu zostanie oddana druga jezdnia. Fot. Nadesłane W przyszłym tygodniu do ruchu zostanie oddana druga jezdnia. Fot. Nadesłane W przyszłym tygodniu do ruchu zostanie oddana druga jezdnia. Fot. Nadesłane

W przyszłym tygodniu do ruchu zostanie oddana druga jezdnia. To bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia kierowców, dwa skrzyżowania zostały przebudowane na bezpieczne rondo turbinowe.

Przebudowa ulicy Grudziądzkiej jest realizowana od ul. Polnej w kierunku północnym, na odcinku o długości około 400 m. Obecnie kierowcy jadący ul. Grudziądzką w kierunku Gdańska i z powrotem poruszają się przebudowaną jezdnią wschodnią. Od najbliższego wtorku (28 lipca) do ruchu zostanie udostępniona obecnie zamknięta jezdnia zachodnia. Nie oznacza to jednak całkowitego zakończenia prac.



- Wykonawca będzie realizował prace wykończeniowe. Malowane będzie oznakowanie poziome i pionowe. Będą prowadzone prace zieleniarskie, obejmujące nasadzenia krzewów i trawy - wylicza Rafała Wiewiórski, dyrektor MZD.



W czasie tych prac mogą wystąpić miejscowe przewężenia.



-Ma to związek z likwidacją tymczasowych przejazdów i prac, jakie będą realizowane w obrębie przejazdu kolejowego - dodaje Wiewiórski.



Warto dodać, że w ramach zadania przebudowane zostało skrzyżowanie „nowej Polnej”, Grudziądzkiej i Celniczej. Do niedawna były to dwa skrzyżowania, które zostały zastąpione jednym rondem turbinowym.



Umowny termin zakończenia zadania to wrzesień 2020 roku. Jego koszt to niecałe 7 milionów złotych.