„Stop dla nielegalnego poboru wody i nielegalnego zrzutu ścieków” to akcja rozpoczęta w Gminie Jeżewo.

Urzędnicy wypowiadają wojnę tym mieszkańcom, którzy nielegalnie korzystają z gminnej wody i za nią nie płacą. - Kto się przyzna uniknie kary – mówi wójt gminy Maciej Rakowicz.– Odnotowujemy przyłapanie na gorącym uczynku osób, które nielegalnie podłączyły się do sieci wodociągowej i mają też nielegalne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Będziemy z tymi osobami rozmawiać, wówczas będą mogły wtedy uniknąć kary grzywny, bo to są kary grzywny do 5 tys zł. – dodał Maciej Rakowicz.W środę urzędnicy ukarali jednego z mieszkańców gminy grzywną 10 tys złotych, który od 2009 roku nielegalnie korzystał z wody i odprowadzał ścieki nie płacąc za nie.