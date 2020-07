Szkolenie online dla przyszłych członków misji Resolute Support w Afganistanie prowadzi bydgoskie Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC). Bierze w nim udział ponad 200 żołnierzy i cywilów z 23 krajów.

Ćwiczenia zostały przygotowane w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas treningu dla misji NATO w Iraku. Jego uczestnicy znajdują się w 10 strefach czasowych od Stanów Zjednoczonych do Afganistanu.- Razem z Dowództwem Sił Połączonych z Brunssum, Dowództwem Misji Resolute Support, Dowództwem Operacyjnym Sił Połączonych Bundeswehry i włoskim Dowództwem Operacji Połączonych zaplanowaliśmy szkolenie online, dostosowane do potrzeb przyszłych członków misji Resolute Support tak, aby mogli oni wypełniać swoje zadania na najwyższym poziomie. Szkolenie w dużej mierze odzwierciedla bieżącą sytuację w obszarze działań, skupia się na doradztwie i wspieraniu afgańskich partnerów – powiedział dyrektor szkolenia, zastępca dowódcy i szef sztabu JFTC gen. bryg. Jozsef Szpisjak.W ciągu dwóch ostatnich miesięcy zespół szkoleniowy JFTC wykorzystał wszystkie wnioski i obserwacje ze szkolenia online przeprowadzonego w maju, skupiając się, aby kolejne szkolenie prowadzone w tym trybie stanowiło większe wyzwanie dla uczestników. Dodał, że w rezultacie przyszli członkowie misji otrzymają wyczerpujący pakiet szkoleniowy, wsparty ponad osiemdziesięcioma wirtualnymi sesjami, włączając w to symulacje rozmów NATO-wskich doradców z ich afgańskim partnerami.Pięciodniowe szkolenie składa się z trzech odrębnych kursów dla Dowództwa Misji oraz dla Dowództw Szkolenia Doradztwa i Wsparcia – Północ i Zachód. W ich zakres wchodzą dyskusje dla kluczowych dowódców w formie okrągłego stołu, ponad 20 sesji „w cztery oczy" z partnerami z Afganistanu, ponad 50 zdalnych sesji doradczych, a także czatów, wykładów i quizów. - Wszystko to zostało przygotowane po to, by umożliwić uczestnikom jak najlepsze zrozumienie misji, jej kontekstu społeczno-kulturowego, a także specyficznych ról, które zostały im przydzielone w ramach NATO-wskiej misji - zaznaczył rzecznik JFTC kmdr por. Piotr Adamczak.