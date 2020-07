Czy pobieranie opłaty klimatycznej w Toruniu jest niezgodne z prawem? Na początku roku na jakość powietrza poskarżył się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego turysta z Warszawy i bydgoski sąd przyznał mu rację. - Czekamy na uzasadnienie - odpowiada Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prezydenta Torunia.

- To, co mówiliśmy do tej pory i informacje, jakie mieliśmy do tej pory z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, to to, że w 2018 roku nie odnotowaliśmy przekroczeń dopuszczalnego rocznego poziomu pyłu zawieszonego PM 10, były natomiast przekroczenia na trzech stacjach pomiarowych, były to pomiary 24 godzinne. Powietrze z roku na rok jest coraz lepsze, miasto w tym celu podejmuje szereg działań. Uznaliśmy, że jakość powietrza jest na tyle dobra, że taką opłatę można pobierać. Jeśli sąd uważa inaczej, to chcemy wiedzieć, dlaczego. Poczekamy na uzasadnienie wyroku i do niego się odniesiemy.W Toruniu opłata klimatyczna została wprowadzona w 2013 roku. Od 1997 roku w Toruniu wymieniono ponad 7 tysięcy 700 palenisk węglowych. Miasto przekazało na ten cel prawie 23 mln zł dotacji. Do sprawy będziemy wracać.