Dotąd na szpitalnym oddziale, a po raz pierwszy w Centrum Symulacji Medycznych CM UMK. Już po praktycznych egzaminach dla kierunkach położnictwo i pielęgniarstwo. Ich podstawą były scenariusze kliniczne, czyli coś, co się mogło wydarzyć w szpitalu. Różnica była taka, że błędy z egzaminu były tylko teoretyczne, więc można bez stresu wyciągać z nich wnioski!

Studenci kierunku położnictwo losowali scenariusze kliniczne z zakresu położnictwa i ginekologii, natomiast studenci pielęgniarstwa z zakresu interny i geriatrii oraz chirurgii i pediatrii. Nauczyciele akademiccy przygotowali 12 scenariuszy dla studentów z położnictwa i 22 scenariusze dla studentów z pielęgniarstwa.Pracownicy Centrum Symulacji Medycznych postarali się, aby zarówno sale chorych jak i pacjenci wiernie odwzorowywali warunki szpitalne a wszystkie elementy scenariusza odnosiły się do siebie w sposób realistyczny.Egzamin był przygotowany zgodnie z zasadami egzaminów OSCE – Obiektywnych Strukturalizowanych Egzaminów Klinicznych. Do wszystkich zadań były przygotowane listy kontrolne, aby studenci mogli być oceniani według takich samych kryteriów. Egzaminy są nagrywane i w sytuacji kontrowersyjnej można odtworzyć cały przebieg symulacji i rozwiązać wątpliwości zarówno członków komisji jak i studenta.- Dziś już wiemy, co było dobre a co należy poprawić, ulepszyć. Jedno jednak jest pewne, egzaminy praktyczne muszą odbywać się w warunkach Centrów Symulacji Medycznych – jest to jedyne miejsce gdzie można przygotować i realizować scenariusze w oparciu o wskazane w standardach efekty kształcenia i weryfikować ich osiągnięcie przy jednoznacznie określonych kryteriach. W trakcie takich egzaminów popełniane błędy są nie tylko zauważane przez członków komisji, ale to właśnie student ma możliwość zobaczenia konsekwencji, skutków swojego błędu, np. pomyłki doboru leku, przedawkowania leku, złego sposobu podania leku, niezauważenia krytycznego pogorszenia się stanu pacjenta, braków w ocenie stanu pacjenta itp. - napisała po egzaminie dr n. med. Mirosława Felsmann, Dyrektor Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK.źr. CM UMK