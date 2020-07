Miał ponad trzy promile alkoholu w organizmie - 16-latek z Inowrocławia wakacyjną zabawę zakończył w szpitalu. Lekarze ratowali mu życie.

Chłopak umówił się z rówieśnikami za miastem. Alkohol kupił im przypadkowy dorosły - policja sprawdza ten wątek. Nic więcej nie wiadomo, bo 16-latek ocknął się dopiero w szpitalu, gdzie ratowano mu życie.Z materiałów, które zgromadziła policja wynika, że nastolatek miał ponad trzy promile alkoholu w organizmie. Po wyjściu ze szpitala, w obecności rodzica musiał zgłosić się na policję. - Mówił, że niewiele pamięta z całej sytuacji, która była dla niego, jak twierdził, pierwszym takim przykrym doświadczeniem - relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu. Apeluje do rodziców, by rozmawiali z dziećmi na temat spędzania wolnego czasu w grupie rówieśników. - Ta historia zakończyła się pobytem nastolatka w szpitalu, a mogło być też znacznie gorzej. Osoba w stanie nietrzeźwości może ulec wypadkowi, czy doznać obrażeń w inny sposób. Ponadto, alkohol u osoby nieletniej może mieć również inne skutki zdrowotne i doprowadzić nawet do śmierci - ostrzega.