Temat rzeka: co dalej z dawnym basenem solankowym w Ciechocinku?

Bez przełomu w sprawie basenu solankowego w Ciechocinku. Popadający od lat w ruinę obiekt wizytowała we wtorek, 21 lipca, Główna Konserwator Zabytków Magdalena Gawin. - Znaleźliśmy się w patowej sytuacji i musimy znaleźć z niej wyjście - mówiła minister.

O sprawie mówi Zbigniew Strąk, prezes Stowarzyszenia Razem dla Ciechocinka.- Do końca nie jestem usatysfakcjonowany, bo my już tych rozmów prowadziliśmy dużo, i byliśmy przygotowani na konkretną rozmowę o tym, jak zdobyć pieniądze, by wykupić obiekt od prywatnego właściciela, by później zrealizować deklarację marszałka Całbeckiego, który chce zrewitalizować, przywrócić temu basenowi dawną świetność.Strona rządowa troszeczkę, nie do końca zadeklarowała wprost, że ma te pieniądze, ale rozumiemy, bo to są sprawy finansowe, są przepisy, muszą się spotkać prawnicy, żeby znaleźć formę prawną, by te środki finansowe przekazać marszałkowi, a marszałek ma dokonać wykupu. Sądziliśmy, że ci prawnicy, już opracowali strategię działania...- Basen jest zamknięty już prawie 20 lat. Jesteśmy cierpliwi, walczymy, aby przywrócić obiektowi dawną świetność. Będziemy nadal naciskać. W ciągu dwóch lat, od 2018 roku, od konferencji w sprawie basenu, odbyło się około 50 różnych wydarzeń związanych z tym tematem, ale to dzisiejsze spotkanie traktujemy jako wielkie wydarzenie. Pani minister Gawin to pierwsza osoba w kraju od tych spraw. Poświęciła cały dzień na zapoznanie się z obiektem, rozmawiała z przedstawicielem marszałka, właściciela, z burmistrzem, z konserwatorem zabytków. To ważne, by sprawę wszechstronnie rozpoznać (...).Więcej w materiale Katarzyny Prętkowskiej.