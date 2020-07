Pierwsza od dłuższego czasu ofiara Covid-19 w regionie - ustaliło Polskie Radio PiK. W szpitalu w Grudziądzu po trzech miesiącach walki o życie zmarł 75-latek.

Potwierdza to rodzina zmarłego. Mężczyzna miał choroby współistniejące. To mąż pacjentki oddziału hematologii Szpitala Miejskiego w Toruniu, która także przegrała walkę z koronawirusem.W Szpitalu Miejskim w Toruniu do tej stwierdzono największe ognisko Covid-19 w placówce medycznej w regionie. W sumie na Kujawach i Pomorzu na zmarło na Covid-19 50 osób.