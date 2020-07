Zgłoszenia o szkodach wyrządzonych przez wiatry i deszcze do straży wpływały głównie od popołudnia do północy

Strażacy z województwa kujawsko-pomorskiego w ostatnich kilkunastu godzinach 51 razy interweniowali w związku ze skutkami silnych wiatrów i deszczy. Najwięcej przypadków było we wschodniej części regionu.

Zgłoszenia o szkodach wyrządzonych przez wiatry i deszcze do straży wpływały głównie od popołudnia do północy.- Interwencje były związane z usuwaniem połamanych konarów i gałęzi z dróg i posesji, a także do wypompowywania wody z podwórek i ulic. Do większości zdarzeń doszło we wschodniej części województwa - po godz. 17 w powiatach lipnowskim i rypińskim -poinformował we wtorek dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.