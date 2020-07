Zaginiony Tomasz Karnowski. Fot. Nadesłane

Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia prowadzą poszukiwania 36-letniego Tomasza Karnowskiego, który w niedzielę 5 lipca wyszedł z domu i do chwili obecnej do niego nie powrócił, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Z ustaleń wynika, że może on przebywać na terenie Szwecji.

Funkcjonariusze w tej sprawie ustalają świadków mogących się przyczynić do odnalezienia mężczyzny.



Rysopis zaginionego: 172 cm wzrostu, sylwetka krępa, włosy krótkie koloru ciemny blond, nos prosty długi, oczy szare (zez), uzębienie niepełne, blizna po operacji wyrostka.



Zaginiony ubrany był w czarną bluzę z kapturem zapinaną na zamek, spodnie dresowe koloru szarego, trampki koloru czarnego.



Z przekazanej przez rodzinę informacji wynika, że 9 lipca 2020 r. około godz. 18:00 zaginiony był widziany w Malmo w Szwecji. Tam też została mu wykonana powyższa fotografia.



Ktokolwiek zna jego miejsce pobytu, bądź jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji mogących mieć związek z tą sprawą proszony jest o kontakt osobisty z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście przy ul. Poniatowskiego 5 lub telefoniczny pod nr tel. 47 751 11 59 albo na numer alarmowy Policji 112.