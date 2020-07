Inspektorzy pracy odwiedzają gospodarstwa rolne na Kujawach i Pomorzu... Nie są to kontrole, a "przyjazne" wizytacje. Cel - poprawić bezpieczeństwo podczas prac polowych. Inspektorzy szczególnie przyglądają się bezpieczeństwu dzieci.

- Rolnicy chętni są do współpracy, do pokazania nam swojego gospodarstwa - powiedziała Małgorzata Grzanka z Inspekcji Pracy w Bydgoszczy.- Sprawdzamy stan maszyn, patrzymy głównie na zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości bądź też przed wpadnięciem do zagłębień, czyli na przykład do szamba - dodaje Gabriel Tyszkiewicz.Inspektorzy podkreślają, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo - świadomość gospodarzy rośnie.Inspekcja pracy przez cały rok edukuje na temat bezpiecznych warunków pracy - prowadzi konkursy, prelekcje i pogadanki.