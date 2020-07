Ofiaromat w kościele w Białych Błotach, czyli taca bezgotówkowa

- Ponad 60 % społeczeństwa dokonuje płatności używając karty, telefonu czy zegarka. Postanowiłem wprowadzić w życie naszej parafii rozwiązania, które mogą okazać się w czasie pandemii bardzo praktyczne - zawiadomił w ostatnim czasie ks. Edward Wasilewski, proboszcz parafii p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach koło Bydgoszczy.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i kierowanym prośbom naszych parafian, założono w kancelarii terminal płatniczy obsługujący karty płatnicze, telefony i zegarki. Istnieje możliwość złożenia ofiary, na przykład za intencje mszalne - elektronicznie.Natomiast w kościele pod chórem postawiono ofiaromat, który ma formę stojącej elektronicznej skarbony, który możemy nazwać elektroniczną tacą lub e-tacą.Wpłatomat, jest bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze. Umożliwia wybranie z ekranu dotykowego kwoty 2, 5, 10, 20, 50, 100 złotych lub samodzielne wpisanie innej dowolnej kwoty i złożenie ofiary poprzez zbliżenie do terminala płatniczego karty, telefonu albo zegarka albo włożenie karty w terminal płatniczy wpisując PIN, to już zależy od ofiarowywanej kwoty i karty płatniczej. Większość kart do określonej kwoty działa zbliżeniowo, a zatem nie ma potrzeby wpisywania PIN-u tylko należy przyłożyć kartę do czytnika.Wpłata - ofiara dzięki płatniczemu terminalowi trafi na konto parafii. Po złożeniu ofiary- dokonanej wpłacie na monitorze pojawi się informacja: Parafia pw. Chrystusa Dobrego Pasterza dziękuje za złożoną ofiarę.Istnieje też możliwość potwierdzenia przekazanej ofiary poprzez wpisanie swojego numeru telefonu, po czym wpłacający otrzyma potwierdzenie wpłaty - ofiary, SMS-em.Informacja o wpłacie - ofierze, pozostaje znana tylko osobie wpłacającej oraz bankowi, natomiast na koncie parafii pojawi się wyłącznie kwota i data operacji, bez danych ofiarodawcy. A zatem e-taca pozostaje anonimowa, jak przy wrzucaniu tradycyjnym do koszyka. Nie ma obaw, że proboszcz wchodząc w poniedziałek na konto parafii sprawdzi, kto z parafian, jaką kwotę złożył na elektroniczną tacę.Wpłatomat pozostanie czynny cały tydzień, dlatego będzie też możliwość złożenia ofiary w formie elektronicznej, także w ciągu tygodnia.Osoby, które będą składać ofiary na e-tacę, mogą pod koniec roku poprosić ze swojego banku o wyciąg, na którym pojawi się adnotacja, wpłaty na cele kultu religijnego i jeśli mają taką możliwość, to wpłacone pieniądze będą mogli odliczyć od podatku.Nadal będzie praktykowana w parafii możliwość złożenia ofiar gotówką w kancelarii i nadal będzie zbierana tradycyjna taca do koszyka. Ale tutaj także pewna nowość.- Chciałbym, abyśmy mogli w większym skupieniu uczestniczyć w liturgii, dlatego w czasie Mszy świętej nikt nie będzie chodzić z koszykiem celem zbierania ofiar. Natomiast przy wyjściach ze świątyni zostały zawieszone specjalne koszyki i po Mszy świętej, wychodząc z kościoła, można do nich złożyć ofiarę.Parafia jest domem, jeżeli to czujemy, to wierzę, że będziemy także nadal o ten dom się troszczyć, aby parafia mogła właściwie funkcjonować, aby nadal realizowano sprawy gospodarcze, aby świątynia piękniała. Po trzech latach spostrzegam, że nasza parafia ma potencjał duchowy i intelektualny i przez to, może stać się parafią wyjątkową na obecne czasy - mówi proboszcz.Źr. parafiabb.pl