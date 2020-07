Zabytkowy Ikarus pojechał do Szczecina promować Bydgoszcz

Z Bydgoszczy do Szczecina wyruszył rano zabytkowy Ikarus 280. W jego wnętrzu znajduje się wystawa ukazująca atrakcje turystyczne grodu nad Brdą. To pomysł Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy na promowanie miasta.

- Chcemy pokazać mieszkańcom Szczecina i turystom nasze piękne miasto - mówi Dariusz Falkowski ze stowarzyszenia. - Jest to pomysł bazujący na udanej wystawie historycznej, która zorganizowaliśmy jeszcze zimą ubiegłego roku z okazji 100- lecia powrotu Bydgoszczy do Macierzy. Wystawa cieszyła się ogromną popularnością. Chcieliśmy rozszerzyć ten projekt, aby autobusy znowu były powierzchnią wystawową. Zaplanowaliśmy postoje w miejscach popularnych w Szczecinie, koledzy ze Szczecina pomogli nam takie miejsca wytypować. Liczymy na duże zainteresowanie mieszkańców, mamy mnóstwo gadżetów, materiałów promocyjnych.No i magnesem ma być też zabytkowy, przegubowy Ikarus. Szczecinianie będą mogli zwiedzać mobilną wystawę przez cały weekend. Dodajmy jeszcze, że jest ona realizowana przez stowarzyszenie we współpracy z miastem, w ramach projektu "Bydgoszcz zaprasza".