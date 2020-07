W Przysieku ma powstać instytut dla naukowców

Utworzenie w Przysieku specjalnego instytutu dla młodych naukowców - zapowiedział marszałek województwa Piotr Całbecki. W Urzędzie Marszałkowskim spotkał się z rektorami kujawsko-pomorskich uczelni. To koleiny etap prac nad strategią rozwoju województwa tzw. Strategią Przyspieszenia 2030+.

- Chciałbym, aby instytut nabrał już kształt realnego projektu - instytucji, która współpracując z uniwersytetami byłaby miejscem realizacji młodych naukowców, którzy nie musieliby wyjeżdżać za granicę, aby mogli skomercjalizować i rozwinąć swoje pasje. Rozwój przedsiębiorczości akademickiej ma również jakieś granice. Ten impet można by jeszcze zwiększyć tworząc zaplecze laboratoryjne i finansowe do współpracy i do wdrażania takich projektów w sposób bardziej usystematyzowany - powiedział Piotr Całbecki.- W programie zrównoważonego rozwoju nauka i szkolnictwo wyższe nie może stać z boku - dodał Andrzej Sokala rektor-elekt Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.- Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że szkolnictwo wyższe to jest coś, co napędza każdy kraj. Dzisiaj wszyscy musimy myśleć o tym, jak będzie świat wyglądał za 5 - 10 lat i pod tym kontem kształtować nie tylko strategie, ale także nasze programy nauczania, naszą ofertę dydaktyczną - powiedział Robert Musiałkiewicz rektor-elekt Państwowej Wyższej Uczelni Zawodowej we Włocławku.W spotkaniu uczestniczył też Michał Korolko, dyrektor Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz prof. Bogusław Buszewski, pełnomocnik zarządu województwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności.