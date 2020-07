Poseł Szramka: Idziemy własną drogą

- Nie wziąłem udziału w drugiej turze wyborów. Nie miałem na kogo głosować, a nie chciałem wybierać mniejszego zła - powiedział na antenie Polskiego Radia PiK poseł Paweł Szramka.

Parlamentarzysta Koalicji Polskiej, który był gościem naszej piątkowej Rozmowy Dnia podkreślał, że Kukiz'15 i PSL nie zamierzają układać się ze Zjednoczoną Prawicą.- Z tego, co mi wiadomo żaden z senatorów nie wybiera się do PiS-u. Stanowczo deklarują niechęć do takiego przejścia. W klubie poselskim też nie zauważyłem takiego nastawienia. Mało tego jak ostatnio rozmawialiśmy na klubie - to wszyscy zdecydowanie powiedzieli, że idziemy swoją drogą, nie chcemy być przystawką ani PiS-u ani Platformy, bo uważamy, że Polacy zasługują na coś innego niż duopol tych dwóch partii - powiedział Paweł Szramka.