Karuzela przy przebojach z lat 50. i 60. to propozycja z bydgoskiego Błonia./fot. Pixabay

Chodniki, łąki kwietne, wybiegi dla psów, polana ciszy, kamery i wiele innych propozycji ułatwiających i uprzyjemniających życie pojawiło się na liście projektów Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Jest ich niemal 600. Do października jest czas na weryfikację tych pomysłów.

Projekty BBO

Pośród propozycji bydgoszczan dominują te "przyziemne", czyli dotyczące nawierzchni, bezpieczeństwa na ulicach (kamery), pojawiają się prośby o wybiegi dla psów - w tym wybiegi z poidłami, a także o miejsca do aktywnej rekreacji na powietrzu.Nie brakuje projektów oryginalnych, jak choćby ten: magiczne lustrzane schodki między ulicą Długą a Brdą Młynówką. Jak sugeruje autor tego pomysłu, magiczne schodki można wyłożyć lustrzanymi płytami. Całość ma kosztować łącznie około - 90 tysięcy złotych.MDK nr 2 w Bydgoszczy proponuje założenie na terenie parku leżącego w pobliżu MDK - u, wioski indiańskiej. Kolejny projekt: zadaszone tratwy dla ptaków na wodach Doliny Pięciu Stawów, następny - rzeźba koguta Twardowskiego przy ul. Niedźwiedziej, całodobowy książkomat przy WiMBP w Bydgoszczy. We wszystkie projekty można się zagłębić klikając w link niżej:Warto wiedzieć, że nagrodę za wyborczą frekwencję, którą obiecał prezydent Rafał Bruski - chodzi o 100 tys. złotych do puli Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego - otrzymuję osiedle Piaski.