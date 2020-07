Śląskie, małopolskie to województwa z największą liczbą pozytywnych testów na koronawirusa w raporcie MZ z 16 lipca./fot. Pixabay

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 333 osób – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Wśród nich jest 6 osób z woj. kujawsko-pomorskiego. To 1 osoba z Bydgoszczy, 2 osoby z powiatu aleksandrowskiego i po 1 osobie z powiatu włocławskiego, bydgoskiego i toruńskiego.

Służby wojewody poinformowały również o 6 nowych ozdrowieńcach.



W Kujawsko-Pomorskiem (od początku pandemii) jest łącznie 713 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem. 576 osób wyzdrowiało, zmarło 49. Dotąd przebadano w województwie 81 910 próbek.



W kwarantannie przebywaja aktualnie 1 704 osoby, a 50 osób objętych jest nadzorem.



Nowe przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono u osób z województw: śląskiego (89), małopolskiego (60), łódzkiego (38), mazowieckiego (37), podkarpackiego (36), dolnośląskiego (26), wielkopolskiego (20), kujawsko-pomorskiego (6), lubelskiego (4), lubuskiego (4), opolskiego (4), pomorskiego (3), świętokrzyskiego (3) i zachodniopomorskiego (3).



Resort poinformował także o śmierci 11 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 63 do 91 lat. Do zgonów doszło w Raciborzu, Tychach, Chorzowie, Radomiu, Starachowicach i Zgierzu.



Większość osób - jak podało Ministerstwo Zdrowia - miała choroby współistniejące.



Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 39 tys. 54, zmarło 1605 z nich.