Jeszcze blisko 13 tysięcy mieszkańców regionu może skorzystać z bezpłatnych badań kolonoskopowych w ramach marszałkowskiego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Badania realizuje dziewiętnaście wybranych w konkursie kujawsko-pomorskich placówek medycznych.

Rak jelita grubego to jeden z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Wcześnie wykryte zmiany są niegroźne i łatwo je usunąć podczas badania.Z bezpłatnych przesiewowych badań kolonoskopowych mogą skorzystać osoby z grup podwyższonego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego – w wieku 50-65 lat, a także młodsze, w których rodzinach stwierdzono wcześniej tego rodzaju schorzenia. Stosownie do wskazań medycznych, niektóre z tych badań zostaną przeprowadzone w znieczuleniu ogólnym. W razie potrzeby podczas kolonoskopii zostanie wykonana niewielka interwencja chirurgiczna (polipektomia - usuwanie niedużych niezłośliwych zmian) lub pobrane zostaną wycinki tkanek do badania histopatologicznego.Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.Nie obowiązuje rejonizacja, więc każdy z mieszkańców regionu może wybrać dla siebie dowolną placówkę z listy. Wolne miejsca na badania dostępne są jeszcze w 18 z nich (w Szpitalu Powiatowym w Chełmży wykorzystano wszystkie zaplanowane badania).Wśród marszałkowskich programów profilaktyki zdrowotnej znajdują się także szczepienia przeciwko pneumokokom, badania w kierunku wykrywania zakażeń Wirusowego Zapalenia Wątroby (WZW) typu B i C, badania przesiewowe w kierunku tętniaka aorty brzusznej oraz profilaktyki upadków dla seniorów.