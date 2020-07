Robert Kwiatkowski: Służby powinny ponieść odpowiedzialność

Prezydent znalazł się na krawędzi kompromitacji, ale w służbach ktoś powinien za to odpowiedzieć — tak poseł Lewicy Robert Kwiatkowski skomentował w Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK, incydent z pranksterami i prezydentem Andrzejem Dudą.

- Tym razem będę bronił prezydenta Andrzeja Dudy. Podjął słuchawkę w dobrej wierze, przekonany, że po drugiej stronie jest rzeczywiście sekretarz generalny ONZ. Ktoś w służbach powinien za to odpowiedzieć. Jest władza, jest odpowiedzialność. Jak jest odpowiedzialność, to ponosi się konsekwencje wtedy, kiedy się coś zawali. To są proste, jasne reguły, które dotyczą całego narodu - powiedział Robert Kwiatkowski.Znani z prowokacji wobec polityków i światowych przywódców rosyjscy komicy Vovan i Lexus (Władimir Kuzniecow i Aleksiej Stoliarow) zamieścili we wtorek wieczorem na portalu YouTube nagranie ich rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą. W 11-minutowej rozmowie Kuzniecow, który podszył się pod sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, gratuluje Dudzie wyborczego zwycięstwa i próbuje sprowokować go do kontrowersyjnych wypowiedzi, m.in. na temat sporów o historię i pomniki Armii Czerwonej z Rosją czy kwestię Lwowa. Rozmowa prowadzona jest po angielsku.