Fundacje ,,Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" z Łasina oraz prowadząca w Toruniu hospicjum dla dzieci „Nadzieja”, rozbudują swoje obiekty. Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał samorząd województwa.

W Toruniu powstanie zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci i młodzieży, w Łasinie (powiat grudziądzki) rozbudowany zostanie ośrodek integracji społecznej. Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w środę z kierownictwami organizacji pozarządowych, które realizują oba przedsięwzięcia. - Dziękuję obu fundacjom za to co robią dla osób potrzebujących i za to, że są inspiracją w wypełnianiu przez samorząd województwa misji wobec takich osób – mówił.Działająca od 17 lat toruńska Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi prowadzi jedyne w mieście dziecięce hospicjum domowe i jedyny w województwie zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci i młodzieży, z pododdziałem dla osób, które oddychają z pomocą respiratora (jedynym w północnej Polsce). W tej części regionu nie ma stacjonarnego hospicjum dla dzieci, a opieka domowa często przekracza siły i możliwości rodzin. Budowa nowego pawilonu, która jest odpowiedzią na potrzeby społeczne, pozwoli prowadzonym przez fundację instytucjom funkcjonować w znacznie lepszych warunkach. Obiekt, który powstanie przy ul. Służewskiej 7, pomieści całodobowy oddział opieki długoterminowej, z sześcioma dwuosobowymi salami chorych i izolatką. Wartość inwestycji to 8 600 tysięcy złotych. Będzie gotowy w 2022 roku.W 2021 roku powinna się natomiast zakończyć rozbudowa ośrodka integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Łasinie, prowadzonego przez tamtejszą Fundację Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych. W dobudowanym nowym dwukondygnacyjnym skrzydle budynku zostaną urządzone przestrzenie do fizjoterapii ruchowej oraz zajęć rekreacyjnych, zaś w jego sąsiedztwie strefa rekreacji pod gołym niebem. Będą z niech korzystać nie tylko podopieczni prowadzonych przez fundację warsztatów terapii zajęciowej, ale też m.in. seniorzy. Koszt inwestycji wynosi 2 miliony złotych.