- My wszystkie poważne propozycje będziemy traktować poważnie - mówił w Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK Grzegorz Braun, poseł Konfederacji, odnosząc się do zaproszenia sformułowanego przez prezydenta przed drugą turą wyborów.

- My wszystkie poważne propozycje będziemy traktować adekwatnie - bardzo poważnie. Do tej pory, dotychczasowa praktyka wskazuje na to, że to były, no cóż, takie właśnie tam zachęty i wstępne flirty wyłącznie na użytek wyborczy. Czy za tym pójdzie jakaś rzetelna propozycja rozmowy o projektach, których państwo polskie, naród polski, których polskie rodziny, polskie dzieci te narodzonej i nienarodzone potrzebują - to zobaczymy, bo są ustawy - mówił Grzegorz Braun w porannej Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK.