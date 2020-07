Senator z honorową prezesurą - wyróżnienie zobowiązuje!

Tytuł honorowego prezesa Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego odebrał w Jabłonowie Pomorskim senator Ryszard Bober.

- To dla mnie wyróżnienie, ale też zobowiązanie - powiedział senator Ryszard Bober, były przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.W uroczystości wzięli udział przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska, radny województwa Jacek Gajewski i delegacja stowarzyszenia na czele z prezesem Waldemarem Przybyszewskim.- Inicjatywa, którą stworzyliśmy wspólnie miała na myśli przede wszystkim to, żeby promować województwo kujawsko-pomorskie, a do tego wykorzystać wiedzę i doświadczenie byłych radnych i obecnych, którzy są z różnych stron naszego pięknego województwa, którzy rzeczywiście włożyli wkład w rozwój tego województwa i dalej mogą to czynić - powiedział senator Ryszard Bober.Stowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego to organizacja zrzeszająca obecnych i byłych radnych województwa wszystkich kadencji. Pomysłodawcą jej powołania i jednocześnie prezesem zarządu był Ryszard Bober, ówcześnie urzędujący przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zebranie założycielskie odbyło się w 2017 roku. Obecnie organizacja liczy 54 członków. Do jej celów należą m.in. umacnianie idei samorządu terytorialnego oraz upowszechnianie wiedzy o samorządzie wśród przedstawicieli młodego pokolenia.