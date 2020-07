Uroczyste otwarcie obiektu zaplanowano na popołudnie 14 lipca. To 10 posterunek, który udało się odtworzyć w regionie w ostatnich latach.

Procedura przywracania takich miejsc nie jest prosta. Uruchomienie i wyposażenie obiektu w Sadkach kosztowało 400 tys. zł.- Są to koszty związane z uruchomieniem posterunku, a przede wszystkim z przeznaczeniem obiektu na potrzeby policji, a następnie dostosowaniem tego obiektu do naszych potrzeb - mówi mł. insp. Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.- W przypadku Sadek, z budżetu policji na ten cel przeznaczyliśmy 100 tys. zł i były to wydatki związane ze sprzętem łącznościowo - informatycznym, który wiadomo, że w takim obiekcie musi się znaleźć, natomiast dostosowanie budynku do potrzeb policji i przeznaczenie go w ogóle dla policji, to są niebanalne wydatki, które poniosła gmina.W całej Polsce, do końca 2020 roku planuję się otworzyć 150 nowych posterunków dla funkcjonariuszy. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców gmin, którym nie wystarczają policyjne patrole dojeżdżające z większych miast.Do tej pory gminę Sadki obsługiwał komisariat w Mroczy, czyli zespół kryminalny w składzie: 3 detektywów; ogniwo prewencji – kierownik - 1; 4 dzielnicowych; 7 policjantów z zespołu patrolowo- interwencyjnego.Odtworzony posterunek w Sadkach miałby charakter prewencyjny, służba w nim ma być pełniona w systemie dwuzmianowym. Według wstępnej koncepcji na posterunku ma pracować 5 policjantów, 2 dzielnicowych, 2 policjantów patrolowo-interwencyjnych.Posterunku Policji w Sadkach ma powierzchnię użytkową 115,73 m 2, usytuowany jest na parterze budynku położonego przy ul. Mickiewicza 5 w Sadkach.