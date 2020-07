1854 wskazania na Andrzeja Dudę i dokładnie tyle samo na Rafała Trzaskowskiego. Tak w niedzielę 12 lipca głosowali mieszkańcy Łubianki. Podtoruńska gmina to jedna z czterech w Polsce, gdzie zanotowano wyborczy remis

Co na ten temat sądzą wójt i mieszkańcy gminy?- Można było to przewidzieć, ponieważ rywalizacja obydwóch kandydatów była naprawdę imponująca. Byliśmy wszyscy ciekawi, który z nich wygra...- Mój wygrał! - A mój nie, miałam innego kandydata...- To jest bardzo rzadki przypadek, kiedy przy kilku tysiącach głosujących kandydaci otrzymują dokładnie taką samą liczbę głosów - mówi Jerzy Zająkała. - To pokazuje na zróżnicowane podejście mieszkańców, którzy się idealnie podzielili.- My byśmy się miały bić z powodu polityki? W życiu! My w zgodzie żyjemy, szanujemy swoje poglądy...Gdyby jednak coś się w tej materii zmieniło...- Wtedy po naszej stronie jest podjęcie jakieś inicjatywy pojednawczej. Pomyślimy o tym - zapewnia wójt Łubianki.Zwycięzcy w wyborach nie wskazali też mieszkańcy Mielnika, Srokowa oraz Zwierzyna.