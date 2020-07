Nektar z pasieki w centrum Torunia zebrali Tadeusz Dusa, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy oraz marszałek Piotr Całbecki. A na słodkie życie mieszkańców regionu i gości pracuje prawie ćwierć miliona pszczół.

- Ta ramka trafia do pracowni, tam gdzie będziemy ją odsklepiać. Mamy pięć uli, około 40 - 50 tysięcy osobników w jednym domku. To wspinanie się na trzecie piętro nie jest łatwe, na szczęście pszczoła przyzwyczaja się do różnych warunków - mówi Tadeusz Dusa, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu.- Miód, który u pozyskujemy z naszej pasieki, przelewamy do małych słoiczków. Jest to forma promocji, prezentów który rozdajemy, a przy okazji propagujemy ideę w ogóle hodowli pszczół, których jest, niestety, wciąż coraz mniej- mówi marszałek Piotr Całbecki.Pszczoły z marszałkowskiej pasieki oferują różne miody: wielokwiatowy, akacjowy, lipowy, a pod koniec sezonu pojawi się także miód spadziowy.Pasieka na dachu Urzędu Marszałkowskiego istnieje od 2016 roku.