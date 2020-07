Policja ukarała mandatami dziesięć młodych osób, zatrzymanych przez policjantów pełniących służbę na Zalewie Koronowskim.

Policjanci zauważyli kilka rowerów wodnych, a na nich grupę młodzieży głośno zachowującej się i skaczącej do wody. - W związku z nagłą zmianą pogody, wspólnie z ratownikami WOPR-u postanowili podpłynąć do tych osób i poinformować, żeby wpłynęli do portu – informuje podkom. Lidia Kowalska z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.Jak się okazało, sternicy byli nietrzeźwi. Badanie alkomatem wykazało, że mają od 0,6 do 1,5 promila alkoholu w organizmie. - Dla nieodpowiedzialnych studentów z Bydgoszczy pływanie zakończyło się dziesięcioma mandatami karnymi. Sprzęt został odholowany do wypożyczalni – informuje podkom. Kowalska..