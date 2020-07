Powyborcze komentarze polityków PiS oraz PO

Zwycięstwo Andrzeja Dudy gwarantuje na najbliższe lata polityczny spokój, zyskanie w tak krótkim czasie tak ogromnego poparcia przez Rafała Trzaskowskiego jest fenomenalne - oceniają wyniki wyborów posłowie z różnych stron politycznej sceny.

Zwycięstwo Andrzeja Dudy gwarantuje na najbliższe lata polityczny spokój, który w obliczu kryzysu związanego między innymi z epidemią koronawirusa w światowej gospodarce jest Polsce bardzo potrzeby - w taki sposób wynik wyborczy komentuje poseł PiS Zbigniew Girzyński.Zdaniem posła PiS do sukcesu Andrzeja Dudy przyczynił się lekceważący stosunek opozycji do mieszkańców małych miejscowości.- Nawet w tych mniejszych ośrodkach, gdzie frekwencja rzeczywiście zawsze bywała niższa, ludzie pomyśleli sobie jednak, że mają dokładnie takie same prawo do decydowania o Polsce jak ja, jak pan Boniek, jak ktokolwiek inny i nie można sobie w ten sposób z nich drwić. Myślę, że ta troska o zwykłych ludzi, bez względu na to jak im się w życiu powiodło, czy mieszkają w większym czy w mniejszym mieście, jest czymś, co sprawiło i sprawia od wielu, wielu wyborów - bo to są któreś już wybory z rzędu wygrane przez obóz Prawa i Sprawiedliwości - że ten sukces jest - ocenia poseł Girzyński.Zbigniew Girzyński zwraca jednak uwagę na fakt, że od Andrzeja Dudy odwrócili się młodzi ludzie i Zjednoczona Prawica powinna pracować nad przekazem i lepszą komunikacją z przedstawicielami młodego pokolenia.Zdobywając poparcie 10 mln Polaków w tak krótkim czasie Rafał Trzaskowski dokonał rzeczy fenomenalnej ocenia poseł PO Arkadiusz Myrcha. Wskazuje też na ogromne podziały społeczne, które trzeba zakopywać.- To jest fantastyczne wynik i uważam, że to jest ten fundament, na którym będzie budowana polityka na najbliższe lata. Widzieliśmy i słyszeliśmy to wielokrotnie podczas tej kampanii, że Polacy oczekują zmiany - zmiany polityki, sposobu jej prowadzenia, chcą zakopania sporów. Takim wynikiem pocieszenia jest znakomity wynik Rafała Trzaskowskiego w województwie kujawsko-pomorskim, a w szczególności w moim rodzinnym Toruniu - powiedział Arkadiusz Myrcha.Kujawsko-pomorskie to jedno z dziewięciu województw, gdzie zwyciężył Rafał Trzaskowski. W Toruniu kandydat Koalicji Obywatelskiej pokonał Andrzeja Dudę stosunkiem głosów 63,11 proc. do 36,89 proc.