- Nie wiemy kto wygra wybory. Dopiero pewnie w poniedziałek wieczorem PKW ogłosi, kto będzie prezydentem – mówili podczas wieczoru wyborczego działacze PO z Torunia.

50,4 procent poparcia dla Andrzeja Dudy, 49,6 dla Rafała Trzaskowskiego 49,6 procent - wynika z sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos. Pracownia poinformowała, że na podstawie tego badania nie da się wskazać zwycięzcy wyborów. Wyniki skomentowali poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Lenz i marszałek województwa Piotr Całbecki.- Nie wiemy, kto wygra wybory, Badania expit polll posiadały do tej pory do 2 proc. błędu. Poza tym nie ma w nich głosów z zagranicy, a to prawie 400 tys. osób. Dopiero jutro wieczorem PKW ogłosi pewnie, kto wygrał wybory – komentował poseł Lenz.- Chcę przede wszystkim pogratulować Rafałowi Trzaskowskiemu. Przeszedł jak meteor w tej kampanii. Zwiększył swoje poparcie z 30 do 50 proc. - mówił marszałek Piotr Całbecki. - Jest to niesamowita mobilizacja tych, którzy spodziewają się innej prezydentury. Kimkolwiek będzie nowy prezydent, musi na nowo otworzyć drzwi pałacu i zacząć współpracować z narodem.