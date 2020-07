W bydgoskim hotelu „Pod Orłem" po ogłoszeniu wstępnych wyników drugiej tury wyborów była ekspozja radości.

Zdaniem posła Tomasza Latosa - prezesa struktur okręgowych PiS i ministra Łukasza Schreibera, wstępne wyniki napawają optymizmem, ale jeszcze niczego nie przesądzają.- Na tę chwilę bardzo sie cieszę, bardzo dziękuję. Gratuluję wszystkim wyborcom pana prezydenta, dziękuję też wszystkim wolontariuszom - wielu osobom, które w naszym województwie były ogromnie zaangażowane w kampanię - mówił poseł Tomasz Latos.- Musimy być umiarkowanymi optymistami. To jest wstępny pomiar. Ze świętowaniem musimy poczekać do oficjalnych wyników PKW. Mam nadzieję, że zmiany rezultatu nie będzie - dodał minister Łukasz Schreiber. - Na pewno jest ogromna radość, że tak wielu Polaków wzięło udział w wyborach. Ogromny szacunek dla wszystkich państwa, niezależnie od tego, kto jak głosował. Równocześnie to wielkie zadanie dla tego, kto zostanie prezydentem, by starać się posklejać podzielony naród .