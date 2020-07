Zbieramy dla Państwa wyborcze dane z województwa. Frekwencja, nastroje, niepokoje i wyborcze dylematy. To wszystko w dźwiękowych relacjach Jolanty Fischer i Michała Zaręby, które będziemy uzupełniali.

Lokale wyborcze są czynne od godz. 7.00. - Na razie wszystko odbywa się bez żadnych przeszkód - mówi Ryszard Owczarzak, zastępca przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej nr 5 w Bydgoszczy. Jak podkreślił, komisja nie otrzymuje również sygnałów, by w związku z nowymi zasadami głosowania, w lokalach wyborczych tworzyły się kolejki.Wybory w czasach pandemii to spore wyzwanie. W czasie dzisiejszego głosowania trzeba pamiętać o zasadzie udzielania pierwszeństwa seniorom, kobietom w ciąży, niepełnosprawnym i osobom z małymi dziećmi oraz o restrykcyjnych zasadach higieny. I w tej materii nie ma zakłóceń.Co słychać w terenie? Prawie 35 proc uprawnionych zagłosowało już w II turze wyborów w Ciechocinku. To najwyższa frekwencja na terenie delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku. Byliśmy także w Małej Nieszawce pod Toruniem, by porównać obecne głosowanie z pierwszą turą.A o tym, dlaczego głosowanie jest ważne, rozmawialiśmy z tymi, którzy przyszli oddać głos do komisji wyborczej nr 25 w Bydgoszczy.I na koniec ważna liczba: w województwie kujawsko-pomorskim, uprawnionych do głosowania jest aż 1,5 mln. osób.Jeszcze słowo o frekwencji: już 24,73% wyborców z całej Polski oddało swój głos w wyborach prezydenckich. To dane z godz. 12.00. W województwie kujawsko-pomorskim, do urn powędrowało 24,17% uprawnionych. Najwięcej w powiatach: aleksandrowskim (25,38%), brodnickim (22,86%) i bydgoskim (23,88%).Wśród 3 miast, które wyróżniły się frekwencyjnie, znalazł się Toruń. Tam swój głos do urny wrzuciło już 28,01% uprawnionych do głosowania mieszkańców, co daje trzeci wynik w Polsce. Średnia frekwencja w Gminie Dobrcz na godzinę 12:00 wyniosła 24,24%. Najwięcej głosów oddano w Borównie i w Nekli, najmniej póki co w Siennie.W sumie, w województwie kujawsko-pomorskim, prawo do głosu ma ponad 1,5 mln. osób.