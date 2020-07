Pięć przypadków naruszenia ciszy wyborczej w regionie

Od północy z piątku na sobotę do końca głosowania w niedzielę 12 lipca w drugiej turze wyborów prezydenckich w całej Polsce obowiązuje cisza wyborcza. Fot. archiwum PR PiK

Pięć zgłoszeń o naruszeniu wyborczej w sobotę otrzymali policjanci w województwie kujawsko-pomorskim - trzy w Bydgoszczy oraz po jednym w Aleksandrowie Kujawskim i Żninie - poinformowała podkom. Lidia Kowalska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Zgłoszenia dotyczyły kradzieży baneru, zniszczenia plakatu, umieszczenia ulotek za wycieraczkami samochodów i wrzucenia ulotek wyborczych do skrzynki pocztowej.



Od północy z piątku na sobotę do końca głosowania w niedzielę 12 lipca w drugiej turze wyborów prezydenckich w całej Polsce obowiązuje cisza wyborcza. Podczas jej trwania nie wolno prowadzić agitacji wyborczej, czyli publicznie nakłaniać lub zachęcać do głosowania w określony sposób. Oznacza to, że nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Cisza wyborcza obowiązuje także w internecie. (PAP)