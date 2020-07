- To najważniejsze wybory po 1989 roku - mówili w Toruniu działacze i sympatycy Koalicji Obywatelskiej podsumowując w regionie kampanię Rafała Trzaskowskiego.

Do głosowania na prezydenta Warszawy zachęcali przedstawiciele różnych środowisk politycznych i pokoleń.- Liczymy na to, że dokona się zmiana na lepsze, że Pałac Prezydencki będzie miejscem dla wszystkich Polaków, gdzie będziemy prowadzić dialog i wspólnie decydować o przyszłości naszej ojczyzny, regionu, żebyśmy nie byli straszenie stygmatyzacją, że tym wolno, a tym nie wolno uczestniczyć w życiu publicznym (...)Lokalni działacze Platformy Obywatelskiej, Komitetu Obrony Demokracji, ale także prezydent Bydgoszczy, podsumowali kampanię wyborczą na rzecz Rafała Trzaskowskiego O intensywnej pracy i wielkich nadziejach mówili poseł Tadeusz Zwiefka i prezydent miasta Rafał Bruski.- Ten czas kilku tygodni to czas spotkań z wyborcami. Nie pamięta od wielu lat tak znakomitej atmosfery, ogromnej chęci rozmowy i bezinteresownego pomagania, przychodzenia, jak nasi przyjaciele z KOD - u. Były setki spotkań w terenie. Niosą jedno przesłanie: oczekiwanie zmian, oczekiwanie, by Polskę zacementować w demokrację, a nie pozwolić na jej kruszenie - mówił poseł Tadeusz Zwiefka.Więcej w materiałach Katarzyny Prętkowskiej i Jolanty Fischer